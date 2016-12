Grevenbroich: Caritas will die alte Molkerei kaufen

Vor acht Jahren hat der Verband seine Dienste und Einrichtungen in zentraler Lage an der Bergheimer Straße konzentriert. Jetzt denkt er über einen Kauf der ehemaligen Produktionsstätte für Milch, Butter und Quark nach. Von Wiljo Piel

Angefangen hat alles in den 90er Jahren. Damals gründete die Caritas eine Anlaufstelle für Wohnungslose in dem markanten Gebäude von 1899. Damit wurde der Grundstein für weitere Aktivitäten an der Bergheimer Straße gelegt. Mittlerweile ist die alte Molkerei zu einem Stützpunkt des Wohlfahrtsverbandes geworden, der dort den größten Teil seiner Dienste unterbrachte - und darüber hinaus auch ein Kaufhaus einrichtete.

Nun denkt die Caritas darüber nach, die ehemalige Produktionsstätte für Milch, Quark und Butter ganz zu übernehmen, sie hegt Kaufabsichten. "Wir stehen in Gesprächen mit dem Eigentümer", sagt Vorstand Norbert Kallen. Unter Dach und Fach sei aber noch nichts gebracht worden: "Wir befinden uns momentan noch in einem Abwägungsprozess, und der braucht seine Zeit - wir lassen das alles ruhig angehen", meint Kallen.

Zurzeit beschäftigte sich die Caritas etwa mit der Frage, was preiswerter sei: der Verbleib in einem eigenen Domizil vor Ort oder der Umzug aller Dienste und Einrichtungen in ein anderes Gebäude. "Zudem gibt es noch Unterschiede zwischen dem, was der Eigentümer haben möchte, und was wir zu investieren bereit sind", sagt Kallen. Ob und wann ein Kauf zustande komme, könne derzeit nicht gesagt werden.

Ein Vorteil der alten Molkerei ist deren Zentralität, die Nähe zur Innenstadt. Das war auch der Grund dafür, dass der Caritasverband im Frühjahr 2008 den größten Teil seiner Dienste an der Bergheimer Straße konzentrierte - um Angebote zu vernetzen und fachübergreifend arbeiten zu können. Mit dieser Zentralisierung wurde die alte Molkerei immer mehr zu einer Anlaufstelle, an der Menschen mit verschiedenen Fragen und Problemen umfassende Hilfe bekommen.

Wohnungslose, Arbeitssuchende, Senioren, Pflegebedürftige, werdende Eltern, Familien in Krisensituationen oder Suchtkranke - sie alle finden dort Ansprechpartner, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. "Die alte Molkerei ist für alle gut erreichbar. Gerade diese Lage ist es, die uns zum Nachdenken angeregt hat", sagt Norbert Kallen. Die Frage, ob Steakhaus und Sonnenstudio, die ebenfalls in dem Gebäude untergebracht sind, im Fall eines Kaufs verbleiben können, lässt der Geschäftsführer noch offen.

Die alte Molkerei wäre nicht das erste Gebäude, das die Caritas in Grevenbroich erwerben würde. 2008 kaufte der Verband die Villa an der Lindenstraße 1 - dort lebte und starb der Autor Vincenz von Zuccalmaglio (alias Montanus), später war sie das Domizil der Unternehmerfamilie Anton Walraf. Große Namen, die ein Stück Stadtgeschichte mitgeschrieben haben.

Quelle: NGZ