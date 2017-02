Grevenbroich: City-Karneval an Altweiber in den Saal verlegt

City-Karneval an Altweiber in den Saal verlegt

Die Grevenbroicher Innenstadt bleibt am Donnerstag karnevalsfreie Zone. Dass es auch in diesem Jahr vor dem Rathaus nichts zu Schunkeln gibt, begründet Stadtsprecherin Ines Hammelstein mit mangelndem Interesse.

Bürgermeister Klaus Krützen hatte sich zwar vorgenommen, den von seiner Vorgängerin Ursula Kwasny abgesagten Karnevals-Auftakt wieder größer aufzuziehen - doch die heimischen Vereine hatten abgewunken, weil sich eine größere Veranstaltung nicht lohne. Die Schlüsselübergabe findet bei der Verwaltungs-Party statt, die im Saal der Alten Feuerwache gefeiert wird.

Eingeladen sind die Karnevalsvereine aus Gustorf, Orken, Neukirchen und Elsen sowie die Fastelovends-Organisatoren aus Hemmerden und Barrenstein. Den Schlüssel zum Rathaus nimmt das Orkener Dreigestirn entgegen. In den Dörfern wird auf die Pauke gehauen. Die "Grielächer" laden ab 14.11 Uhr ins Festzelt an der Richard-Wagner-Straße in Orken Besucher ab 25 Jahren ein. Und am Torfstecherweg in Gustorf lädt der Sprötz-Trupp ab 14 Uhr zum Feiern ein.

(wilp)