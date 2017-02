Grevenbroich: Der Eisenbahn-Fotograf aus Grevenbroich

Dennis Fiedlers Herz schlägt für die Bahn: Der 20-Jährige fährt in seiner Freizeit durch ganz Deutschland, um Züge zu fotografieren. Von Christian Kandzorra

Einmal schon hat er ihn vor die Linse bekommen. "Da hatte ich wirklich großes Glück", erzählt Dennis Fiedler, der sich noch gut an den Tag im Sommer erinnern kann, als der nagelneue ICE 4 in Grevenbroich gehalten hat. Nicht etwa im Linienbetrieb: "Der Zug musste anhalten und einen anderen Zug vorbeilassen." Für den 20-Jährigen war das die Chance, den frisch entwickelten Hochgeschwindigkeitszug, der gerade auf dem Weg in ein Prüfzentrum bei Wegberg war, in Ruhe zu fotografieren. Doch das ist Dennis Fiedler nicht genug. Er fotografiert leidenschaftlich gerne Züge aller Art - und hat sich gestern Abend extra auf den Weg nach Würzburg gemacht, um den neuen ICE heute noch einmal fotografieren zu können. Dafür hat er eigens den Fahrplan studiert. Schließlich will er den Moment nicht verpassen, in dem der Zug in den Bahnhof einfährt.

Der Hobbyfotograf ist Teil einer Szene, die für Züge "brennt" und in ihrer Freizeit besonderen Modellen so hinterherjagt wie andere Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Was viele nicht wissen: Die Szene ist gerade in NRW groß. "Ich kenne einige Zugfotografen. Wir treffen uns häufig", erzählt Dennis Fiedler, den das Zugfieber bei einem Praktikum bei der Deutschen Bahn im Jahr 2013 gepackt hat. Seitdem ist der Elsener viel herumgekommen. "Ich war im Sommer in Berlin, zur Jahreswende im Harz und zwischendurch im Sauer- und im Siegerland, um Züge zu fotografieren."

FOTO: Berns Lothar

Oft ist er auch im Ruhrgebiet unterwegs - in Duisburg und Essen, manchmal auch in Bochum. Doch richtig gut lassen sich Züge ihm zufolge in Königswinter bei Bonn ablichten. "Am Bahnhof Königswinter sind die Bahnsteige relativ niedrig. Dadurch bekomme ich mehr von den Zügen aufs Foto. Außerdem stehen dort keine Laternen oder andere Gegenstände im Weg, die auf den Fotos stören könnten", sagt Fiedler, der - selbstverständlich - auch beruflich etwas mit Zügen zu tun haben will. Er hat sich deshalb dazu entschieden, in Duisburg eine Ausbildung zum Gleisbauer zu beginnen. Jetzt durchläuft der 20-Jährige das dritte Jahr seiner DB-Lehre, bei der er für das Fotografieren allerdings wenig Zeit hat.

Meistens ist er deshalb mit seiner Kamera-Ausrüstung am Wochenende unterwegs. "Gut bietet sich vor allem der Samstag an. Da herrscht auf den Schienen viel Verkehr." Zugegeben: Für Laien sehen die meisten Züge gleich aus. Dennis Fiedler kennt aber die feinen Unterschiede. "Es gibt etliche Zugarten, unterschiedliche Formen und Farben", sagt der Elsener, der sich beim Fotografieren unter anderem an der Baureihennummer orientiert, die auf fast jedem Zug sofort zu erkennen ist. Eine individuelle Kennnummer verrät ihm darüber hinaus, ob er den jeweiligen Zug schon einmal fotografiert hat.

Die Fotos in seiner Sammlung zeigen S-Bahnen, Regionalbahnen - darunter auch viele Aufnahmen der Dieselzüge der Linie RB38, die in Grevenbroich Halt machen -, Inter-City-Züge, Güterzüge und heute außergewöhnliche Dampfloks. "Die fotografiere ich sehr gerne, eben weil sie so besonders sind", erzählt der angehende Gleisbauer, der erst kürzlich im Harz eine alte Eisenbahn vor die Linse bekam, die noch den charakteristischen Dampf in den Himmel bläst. Einige seiner Aufnahmen stellt er auch ins Internet, zum Beispiel auf die Seite "www.bahnbilder.de", auf der knapp 680.000 Zugfotos kursieren. Was seine Familie und seine Freunde zu dem Hobby sagen? "Die meisten haben dafür Verständnis. Es gibt ja auch Flugzeug- und Auto-Fotografen." Fiedler schätzt, dass sich in den vergangenen Jahren 20.000 Fotos angesammelt haben. "Es werden auf jeden Fall noch mehr", sagt er.

Quelle: NGZ