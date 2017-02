Grevenbroich: Der Jugendrat bewertet das Freizeitangebot

Mit einem "Jugend-Check" soll das Freizeitangebot bewertet werden. Im "World Café"werden Jugendliche nach ihren Wünschen befragt. Von Nele Kremer, Noah Koch und Carsten Sommerfeld

15 statt bislang sechs Mitglieder hat der neue Jugendrat - ein so großes Team kann gleich mehrere Themen zugleich anpacken. Die im Dezember von knapp 1200 jungen Menschen gewählte Jugendvertretung hat ihre Arbeit aufgenommen. Mehrere Arbeitsgruppen wurden gebildet, auch das Sprecher-Gremium steht bereits fest: Sprecherin ist Noemi Simon, die 16-Jährige lernt in der elften Stufe am Erasmus-Gymnasium. Ihre Vertreter sind Yusra Hashimi und Sidar Kemaloglu (beide 18) vom Pascal-Gymnasium. "Viele Jugendliche kritisieren etwas, aber dann werden nur wenige aktiv", sagt Noemi Simon. "Die Jugendlichen in der Stadt brauchen eine Stimme."

An Ideen herrscht kein Mangel - beispielsweise das "World Café" am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr in der Alten Feuerwache. In diesem Jahr steht die Neuauflage des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt an, und dafür sollen die Jugendlichen nach ihren Wünschen befragt werden. "Bei dieser Beteilungsveranstaltung werden in der Alten Feuerwache mehrere Tische für einzelne Themen aufgestellt. Nach zehn bis 15 Minuten Diskussion gehen die Teilnehmer einen Tisch weiter", erläutert Stadtjugendpfleger Christian Abels das Verfahren. Zum Motivationsschub: "Die ersten 100 Besucher erhalten jeder einen Burger", sagt Noemi Simon. Schließlich hat der Jugendrat eine Wette mit Bürgermeister Klaus Krützen laufen. "Wir haben gewettet, dass mindestens 100 Leute zum ,World Café' kommen", hofft Noemi Simon auf große Resonanz. Die Wünsche sollen in die Arbeit einer Projektgruppe einfließen, den Plan selbst beschließen Jugendhilfeausschuss und Rat.

Premiere hat auch der Jugend-Check, den das Gremium dieses Jahr gemeinsam mit dem neuen Stadtjugendring anpacken will. "Wir möchten die Angebote für Jugendliche in der Stadt auflisten und bewerten - etwa Jugendeinrichtungen, Sport, Einzelhandel und Gastronomie", kündigt die Sprecherin an. So will der Jugendrat ausloten, was verbessert werden kann. Kriterien sollen etwa Öffnungszeiten, Preis und Erreichbarkeit sein, erläutert Sidar Kemaloglu.

Handlungsbedarf sehen viele Mitglieder auf jeden Fall. "Es fehlen Events für Jugendliche beispielsweise im Sport", erklärt Tobias Hube, Mitglied im Jugendrat. "Es gibt viele Jugendtreffs, aber sie sind nicht allen bekannt", sagt Noemi Simon. "Und häufig bleiben Jugendliche einer Schule unter sich, kennen sich schulübergreifend wenig."

Zudem steht aber die Organisation der Jugend-Karnevalsparty an Altweiber, 23. Februar, von 14 bis 19 Uhr, an. Gefeiert wird diesmal wieder im Alten Schloss. "Das Ambiente dort ist stimmungsvoller als in Schulen", sagt Christian Abels. Die natürlich alkoholfreie Party ist für die Stufen sechs bis neun gedacht. "Auf eine Altersbegrenzung haben wir verzichtet, um keine Klassen auseinanderzureißen", sagt Noemi Simon. Ein DJ wird Musik auflegen, auch einen Kostümwettbewerb wird es wieder geben - am übrigen Programm wird noch gearbeitet.

Wer sich mit Anregungen an den Jugendrat wenden will, erreicht sie über die Facebookseite www.facebook.com/jugendratgv.

Quelle: NGZ