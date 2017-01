Grevenbroich: Die guten Vorsätze erst mal ausprobieren

Weniger Stress, mehr Entspannung und mehr Bewegung: Für derart gute Vorsätze im neuen Jahr bietet die VHS jetzt Schnupperkurse an. Von Gundhild Tillmanns

Mit ihren guten Vorsätzen zum neuen Jahr kommen viele Grevenbroicher gerade auch zu "ihrer" Volkshochschule (VHS), beobachtet die stellvertretende Leiterin Monika Born-Möbius. Da allerdings gute Vorsätze nur so lange halten, wie auch Motivation und Ausdauer, bietet die VHS jetzt wieder Schnupperkurse an: "Dort kann man erst mal ausprobieren, was einem überhaupt liegt, ohne sich sofort festlegen zu müssen. Wir als VHS verstehen uns nämlich als eine Plattform zum Ausprobieren", lädt Born-Möbius ein.

Übrigens kommen zur VHS laut Möbius nicht nur zum neuen Jahr vermehrt Grevenbroicher mit guten Vorsätzen: "Wir haben eine zweite Welle nach den großen Sommerferien, die sich vor allem in unseren Sprachkursen bemerkbar macht. Dann haben viele bei ihren Auslandsurlauben festgestellt, dass sie ihre Fremdsprachenkenntnisse besser noch mal auffrischen oder auch eine neue Sprache hinzulernen möchten", berichtet sie.

Jetzt zu Jahresbeginn gibt es bewusst aber zunächst unter anderem Schnupperkurse am 14. Januar in Tai Chi Chuan (10 bis 13 Uhr) und in Iyenga-Yoga (15 bis 16.30 Uhr) sowie am 21. Januar in Achtsamkeitsyoga (10 bis 13 Uhr) im VHS-Bildungszentrum an der Bergheimer Straße 44. "Sämtliche Spielarten von Yoga sind im Trend", weiß Born-Möbius. Da es aber so viele Arten gebe, müsse auch jeder Einzelne ausprobieren und entscheiden, welche für ihn die Passende sei. Der Grevenbroicher VHS-Dozent Heiko Elswyk unterrichtet beispielsweise in Achtsamkeitsyoga, allerdings auch in der klassischen Hatha Yoga. Weitere Varianten im VHS-Programm sind Yin oder Iynegar Yoga, die größtenteils neben den Schnupperkursen auch mit Einführungen angeboten werden.

Neben Yoga seien aber auch generell die Gesundheitsangebote bei der VHS im Trend: "Es scheint sich nicht nur zum neuen Jahr immer mehr das Bewusstsein einzustellen, dass man etwas für sich und seine Gesundheit tun sollte", freut sich Born-Möbius, die auch für den VHS-Fachbereich Sport verantwortlich ist. Eine gewisse Fluktuation durch Kursabbrecher gebe es zwar immer. "Und natürlich halten nicht alle guten Vorsätze, ohne Motivation geht da gar nichts", weiß die Diplom-Pädagogin. Auf der anderen Seite gebe es aber eine erfreulich hohe Zahl von Kursen mit einem festen Stammpublikum. Die meisten blieben ihrem gewählten Kursus etwa drei bis vier Semester lang treu, freut sich Born-Möbius.

Nicht nur zum Jahreswechsel, sondern schon seit geraumer Zeit seien Koch-Events und spezielle Kurse im Trend, die sich mit vegetarischer oder veganer Ernährung befassen. Auf der anderen Seite sei aber eine generelle Ernährungsberatung bei der VHS überhaupt nicht nachgefragt, wundert sich die stellvertretende Leiterin.

Und auch im ersten VHS-Halbjahr ist Kochen nicht nur Frauen-, sondern auch wieder Männersache. "Männer machen Kochen zum Gennuss", ist eines von zwei Angeboten überschrieben, bei denen "Man-Power", allerdings unter Anleitung von Koch-Dozentinnen, gefragt ist. Neu für Frauen und Männer ist eine Wildkräuterwanderung im Frühling. "Vegetarisch rund um Ostern" oder "Vegan - kreativ, lecker und gesund", sind die Titel weiterer neuer Gesundheitskurse.

Informationen unter www.vhs.grevenbroich.de oder Telefon 02181 608 235.

Quelle: NGZ