Eröffnung Automobillinie: Die Kanzlerin kommt nach Grevenbroich

Angela Merkel wird am 4. Mai die neue Automobillinie bei Hydro in Grevenbroich eröffnen. Die Planungen für den hohen Besuch haben gerade begonnen. Zu den Gästen der Feier zählt auch die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg. Von Wiljo Piel

Der Termin steht: Am Donnerstag, 4. Mai, kommt die Bundeskanzlerin ins Grevenbroicher Hydro-Werk. Angela Merkel wird die neue Automobillinie 3 - ein Meilenstein in der Firmengeschichte - offiziell eröffnen. Auch die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg ist zum Festakt eingeladen worden, sie vertritt das Heimatland des Hydro-Konzerns. Nach der Feier werden sich die beiden Regierungschefinnen zu einem Gespräch unter vier Augen auf dem Werksgelände zurückziehen. Die Planungen für den hohen Besuch haben bei Hydro gerade begonnen.

Die neue Automobillinie 3 soll die Jahreskapazität für Fahrzeugkarosserieblech aus Aluminium von 50.000 auf 200.000 Tonnen steigern. Rund 130 Millionen Euro hat das Unternehmen in dieses Zukunftsprojekt investiert, es ist Hydros größte Einzelinvestition in Deutschland. "Die Inbetriebnahme eines solch bedeutenden Vorhabens wollen wir gebührend feiern", sagt Unternehmenssprecher Michael Peter Steffen. Etwa 150 hochrangige Gäste stehen nach derzeitigem Stand auf der Einladungsliste, darunter die Hydro-Konzernspitze, Politiker wie Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Manager aus der Automobilindustrie.

Gefeiert wird in der neuen, rund 190 Meter langen Produktionshalle, allerdings nicht unter laufendem Betrieb. "Aus Sicherheitsgründen muss die Anlage während des Festaktes ausgeschaltet bleiben", sagt Steffen. So wird es denn auch den bei Inbetriebnahmen sonst so obligatorischen Druck auf den roten Knopf nicht geben. Stattdessen sollen Animationen präsentiert werden, damit sich die Gäste ein Bild von der Automobillinie 3 machen können. Apropos Sicherheit: Für den hohen Besuch müssen besondere Vorkehrungen getroffen werde. Hydro steht unter anderem in Kontakt mit dem Bundeskriminalamt.

Im Mittelpunkt des Festaktes wird eine Rede der Bundeskanzlerin stehen. Das Thema steht noch nicht fest - "es wird aber ganz sicher die Bedeutung unserer Investition unterstreichen", berichtet Steffen. Mit Merkels Worten würden für den Standort gleichzeitig auch die nächsten 100 Jahre eingeläutet, meint der Unternehmenssprecher mit einem Blick auf das Jubiläumsjahr. Mit der Eröffnung des Erftwerks wurde in Grevenbroich vor einem Jahrhundert der Grundstein für die Aluminium-Industrie gelegt.

An den Details zur Feierstunde wird noch gefeilt, die Planungen sind längst nicht abgeschlossen. "Wir freuen uns alle auf diesen Tag", sagt Michael Peter Steffen: "Ich denke, dass der Besuch der Bundeskanzlerin nicht nur für uns, sondern auch für die Stadt eine Ehre ist."

Angela Merkel war zuletzt im August 2008 in Grevenbroich. Vor 200 Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik legte die Bundeskanzlerin - gemeinsam mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers - den Grundstein für das BoA-Kraftwerk in Neurath. Zuvor hatten starke Polizeikräfte das Gebiet um die Baustelle abgeriegelt; nur geladene Gäste durften die Absperrungen passieren.

Die Stadt nutzte den Kanzlerin-Besuch für Eigenwerbung. Der damalige Bürgermeister Axel Prümm heftete Angela Merkel eine schwarz-rot-goldene Anstecknadel mit dem Slogan "Bundeshauptstadt der Energie" ans Revers.

