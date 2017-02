Grevenbroich: Drei Schwerverletzte nach mehreren Zusammenstößen

Bei einer Unfallserie auf der Dr.-Paul-Edelmann-Straße in Grevenbroich sind fünf Menschen verletzt worden. Erst waren zwei Wagen kollidiert, danach fuhr ein drittes Fahrzeug in die Unfallstelle. Am Rande des Geschehens wurde außerdem ein Rollerfahrer von einem Auto erfasst.

Ein Korschenbroicher (30) war am Mittwoch gegen 17.15 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Kurve der Dr.-Paul-Edelmann-Straße in den Gegenverkehr geraten. Mit seinem Fiat Panda prallte er zunächst seitlich in den Mazda eines 68-jährigen Bedburgers. Dann kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Rover einer Grevenbroicherin (31), die in Richtung Bahnhof unterwegs war. Sie und die beiden anderen Autofahrer wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des Bedburgers wurde leicht verletzt in die Obhut ihres Sohnes übergeben.

Noch während der Unfallaufnahme kam es zu einer weiteren Karambolage: Ein 42 Jahre alter Grevenbroicher stand mit seinem Roller an der Polizeiabsperrung in Höhe der Blumenstraße, als ein leicht alkoholisierter Toyota-Fahrer (52) auf das Zweirad auffuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt.

Kurz bevor die Sperrung wieder aufgehoben wurde, kam es auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu einem weiteren Zusammenstoß von zwei Autos. Wie die Polizei berichtete, entstand bei diesem Unfall aber kein Schaden.

