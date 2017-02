später lesen Grevenbroich Durch "Päckchen-Streich" wird Steven Sürder zum Fernsehstar Teilen

2017-02-13T19:31+0100 2017-02-14T00:00+0100

Irgendjemand will dem Grevenbroicher Taxiunternehmer zwar seit Monatsbeginn schaden: Tatsächlich hat ihm höchstwahrscheinlich ein Neider aber eine Berühmtheit eingebracht, die sich Sürder nicht hätte träumen lassen: "Die Geschichte mit den Kontoabbuchungen und nicht bestellten Päckchen stellt jetzt alles in den Schatten, was ich vorher schon an Medienpräsenz durch meine Filmrolle in Hollywood hatte", wundert sich Sürder. Von Gundhild Tillmanns