Vorschießen: Eine Kostprobe fürs Silvester-Feuerwerk

Eine Kostprobe fürs Silvester-Feuerwerk FOTO: Lothar Berns

Gestern Abend tauchte der Pyrotechniker Sascha Krumbach den Himmel über die Schlossstadt in ein schillerndes Lichtermeer. Wenige Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart für Silvesterraketen lud der Grevenbroicher zum "Produktvorschießen" auf das alte Telekom-Areal an der Nordstraße ein. Bei dieser Gelegenheit feuerte der 39-Jährige die aktuellsten Trends für den Jahreswechsel in die Luft. Nach der Show drängten sich die Besucher in den Verkaufsräumen, ließen sich von Krumbachs Mitarbeitern beraten und gaben Bestellungen auf, die sie dann nach Mitternacht abholen konnten.