Grevenbroich: Elfgener kritisiert "rote Welle" an Kreuzung der Rheydter Straße

Wenn Hubert Müller die Stadt mit dem Auto verlässt, ärgert er sich immer wieder. "Ich verstehe nicht, warum an der Einmündung der Rheydter Straße die Ampel an der Kreuzung immer ,rot' zeigt", erklärt der Elfgener. Seine Erfahrung: "Wenn ich auf der Rheydter Straße an der Kreuzung Düsseldorfer Straße losfahre und ich bin etwa in Höhe der Straße ,Im Buschfeld', springt die Ampel an der L 116 auf, rot' um. Da ist eine rote statt einer grünen Welle geschaltet", sagt der 73-Jährige. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht zu ändern ist." Von Carsten Sommerfeld