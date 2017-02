später lesen Grevenbroich Erasmus-Schüler gewinnen Tickets für Konzert mit Star-DJ Felix Jaehn FOTO: Constantin Ehrchen FOTO: Constantin Ehrchen Teilen

Den Star-DJ Felix Jaehn (bekannt unter anderem durch seinen Remix des Songs "Cheerleader", mit dem er viele Wochen auf Platz Eins der deutschen Charts stand) konnten am Samstag Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Erasmus-Gymnasiums ganz aus der Nähe erleben. Um Zutritt zu dem Event im Kölner Bootshaus zu bekommen, hatten sie sich in den Monaten zuvor ins Zeug gelegt. Die Konzert-Karten waren der Gewinn in einem Wettbewerb der Krankenkasse AOK mit dem Titel "#Sendepause", bei dem es um Medienverzicht ging. Von Anne Richter