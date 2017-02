Grevenbroich: "Erasstuss" - eine ganze Schule wird jeck

Kurz vor Altweiber hat die Probenphase für die traditionelle Karnevalsfeier im Erasmus-Gymnasium ihren Höhepunkt erreicht. 22 Schüler- und sechs Lehrergruppen werden morgen in der Aula auf der Bühne stehen. Von Anne Richter

Eine Schülerin saust auf Rollerblades durch die Aula des Erasmus-Gymnasiums, während eine andere ruft: "Kann mir jemand mit der Krawatte helfen?" Lehrer Michael Grambusch springt ein - und bindet auch noch die Schlipse für eine ganze Reihe weiterer Schüler. Gleichzeitig probiert eine Gruppe in der Ecke ihre Kostüme an, auf der Bühne werden zu den aktuellen und klassischen Karnevalshits Tanzschritte noch einmal durchgegangen. Es ist ein buntes Treiben gestern Mittag bei der Probe für "Erasstuss", die Karnevalsfeier des Gymnasiums, die schon seit vielen Jahren an Altweiber stattfindet.

Organisator der Karnevalssause ist Sport- und Erdkundelehrer Philipp Kummer, der die Aufgabe nach der Pensionierung von Ulrike Sarholz-Jung übernommen hat. "Ich bin ein fröhlicher Mensch, der gerne karnevalistisch unterwegs ist", sagt er über sich selbst. Stressig sei die Organisation aber schon manchmal. "Es fängt bereits in der ersten Woche des Schuljahrs an", berichtet Kummer über die Vorbereitungen. Und Grambusch, für die Pressearbeit des Erasmus zuständig, erklärt, dass sich ab diesem Zeitpunkt Schüler melden könnten, die beim Programm mitwirken wollten. Oft seien das Freundeskreise, bei denen die Klassengrenzen keine Rolle spielen. Bei den meisten Nummern stünden Musik und Tanz im Mittelpunkt, berichten die beiden Lehrer. "Bis Mitte Januar finden dann drei Castings statt", erklärt Kummer das weitere Prozedere. Bei der Gelegenheit bekommen die Gruppen nochmals Tipps für ihre Outfits, die Musik oder die Tanzschritte. "Die jüngeren Schüler haben meist einen Mentor, der sie unterstützt", sagt der Organisator. Das können Oberstufenschüler sein, aber auch die Sportlehrer machten viel mit ihren Kursen, so Kummer.

In diesem Jahr treten 22 Schülergruppen auf - und auch sechs Lehrergruppen. Deren Auftritte sind naturgemäß ein Highlight für die Schüler, können sie doch ihre Lehrer in lustigen Kostümen bei mehr oder weniger eleganten Tanzschritten beobachten. Grambusch wird beispielsweise zum 90er-Jahre-Hit "Cotton Eye Joe" der Gruppe Rednex das Tanzbein schwingen, Kummer steht mit den "Skihasen" und den "Warmduschern" auf der Bühne, will aber noch keine weiteren Details verraten.

Der Elferrat wird von Schülern der Jahrgangsstufe 11 gestellt - logisch! Diesmal lautet das Motto Schneewittchen und die zehn Zwerge. Und auch hinter den Kulissen gibt es ein beträchtliches ehrenamtliches Engagement aus der Schülerschaft. Die Technik-AG sorgt etwa für Licht und Musik. Außerdem wird "Erasstuss" gefilmt und später als Erinnerung auf DVD angeboten.

Des Weiteren gibt es helfende Hände für den Aufbau und hinter der Bühne. Insgesamt sei der Zusammenhalt groß. "Das ist schön fürs Schulleben", freut sich Kummer. Er selbst wird die meiste Zeit hinter der Bühne sein und dort für den reibungslosen Ablauf des rund zweieinhalbstündigen Programms sorgen. "Ich kriege von der Show eigentlich nichts mit", sagt der Organisator. Sicherlich wird er aber die lauten Jubelrufe "Erasstuss Alaaf" trotzdem hören.

