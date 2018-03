später lesen Grevenbroich Ex-Präsident kommt nicht zum Großen Zapfenstreich FOTO: FDP FOTO: FDP 2018-03-20T19:02+0100 2018-03-21T00:00+0100

Mit einer militärischen Zeremonie wird der Bürgerschützenverein am 9. Mai seine langgedienten Vorstandsmitglieder in den Ruhestand verabschieden. Um 20.45 Uhr wird das Grevenbroicher Regiment auf dem Marktplatz aufmarschieren, dort wird der Große Zapfenstreich intoniert. Im Mittelpunkt der Feier werden Ex-Oberst Joachim Schwedhelm und der ebenfalls ausgeschiedene Vizepräsident Lothar Zimmermann stehen. Einer aber wird fehlen: Der ehemalige Präsident Peter Cremerius - der sitzt an diesem Abend eine Etage höher, nämlich als FDP-Vertreter bei der Ratssitzung im Bernardussaal.