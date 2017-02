Serie Unsere Malteser: Feldküche macht Tausende Hungrige satt

Die mobile Malteser-Feldküche versorgt Einsatzhelfer ebenso wie Teilnehmer bei großen Veranstaltungen. Von Gundhild Tillmanns

Jüchen Muskeln und Mut zur Menge sind zwei wichtige Voraussetzungen, um bei den Maltesern Feldkoch oder Feldköchin zu werden. Die schweren Schöpfkellen zu heben, wenn beispielsweise 2000 Kinder bei den Sommertreffen der Rheinischen Turnerjugend mit Spaghetti Bolognese verwöhnt werden wollen, erfordert schon einiges an Muskelkraft. Und nicht zögerlich dürfen die aufgebildeten Malteser-Feldköche Tim Gladis, Thomas Zanders, Stefan Veiser und Daniel Compes sein, wenn sie bei der Kevelaer-Wallfahrt 2000 hungrige Senioren innerhalb einer Stunde "abfüttern" müssen.

Denn die Köche wissen: Es ist nichts schlimmer, als wenn Senioren nicht pünktlich ihr Mittagessen bekommen. Den Mut zur Menge müssen die Feldköche da vor allem auch beim Salz und sonstigen Zutaten aufbringen: "Die Leute staunen immer, wenn wir eine ganze Packung Salz in die Kartoffeln schütten. Aber das ist bei den Mengen genau richtig", berichtet Tim Gladis. Die Mengen, das sind immerhin Kochgefäße von zweimal 150 Litern Fassungsvermögen, die auf dem Feldküchenanhänger in riesigen Heißwasserwannen eingelassen sind.

Essen für 600 Personen kann damit gekocht werden. 200 weitere Portionen können in den Backöfen der Feldküche zubereitet werden. Geheizt wird das lukullische Kraftwerk mit Propangas. Und zubereiten lässt sich laut Gladis und Zanders in der Feldküche der Malteser eigentlich alles, was schmeckt: "Wir kochen nicht nur Erbsen- oder Gulaschsuppe. Wir haben schon ganze Menüs mit unserer Feldküche zubereitet, auch Spießbraten oder sogar Donauwellen hat es schon mal gegeben", erzählt Thomas Zanders, der seine Vorliebe zum großen und kleinen Aufkochen auch bereits an eines seiner vier Kinder weitergegeben hat: Der 18-jährige Fabian Zanders gehört auch bereits zur Küchenbrigade der Malteser in Jüchen. Doch wer ein richtiger Feldkoch oder ein Küchenhelfer sein möchte, der muss sich zuvor ausbilden lassen. Die aufwendige Technik der Feldküche und strenge Hygienevorschriften erfordern das. Doch die Jüchener haben es gut, denn einer der vier Malteser-Feldköche ist auch Ausbilder. So kann Stefan Veiser für Interessenten aus Jüchen den Feldkochlehrgang, der sonst nur in Bonn stattfindet, vor Ort und im benachbarten Neuss gemeinsam mit den dortigen Maltesern anbieten.

Doch solch eine Feldküche, die mit einem Lkw zu den Einsätzen gezogen wird, ist eine kostspielige Angelegenheit. "Neu würde unsere Feldküche 120.000 Euro kosten. Wir hatten aber Glück und konnten sie aus nicht mehr benötigten Beständen der Bundeswehr bekommen", berichtet Gladis. Dennoch müssen die Malteser jährlich etwa 1500 Euro für Wartung und Instandhaltung ihrer Feldküche aufbringen, wie Zanders vorrechnet. Und diese Kosten versuchen die Malteser durch bestellte Einsätze ihrer Feldküche, wie etwa zum großen Familienfest des Rhein-Kreises auf dem Dycker Feld, wieder zu erwirtschaften.

"Wir haben etwa 50 geplante und 20 Spontaneinsätze pro Jahr, aber das schwankt", sagt Gladis. Bei den Spontaneinsätzen geht es in erster Linie darum, die Kollegen von der Feuerwehr und von anderen Hilfsverbänden zu versorgen.

Einen Großeinsatz hatten die Jüchener beim Oder-Hochwasser im Jahr 2002. Thomas Zanders erzählt: "Es hatte sich herumgesprochen, dass es bei uns besonders gut schmeckte. Die Folge war, dass mittags zum Essen bei uns sogar Helfer mit ihren Einsatzhubschraubern gelandet sind."

Quelle: NGZ