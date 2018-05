Feuer in Grevenbroich: Ein Mensch stirbt bei Wohnhausbrand

Feuer in Grevenbroich

Am frühen Sonntagabend ist es in Grevenbroich zu einem Wohnhausbrand im Ortsteil Neurath gekommen. Dabei soll ein Mensch gestorben sein, vier weitere wurden schwer verletzt.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Grevenbroich an die Straße "An St. Lambertus" in Neurath gerufen. Dort brannte beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben von Thomas Kuhn, Sprecher der Feuerwehr Grevenbroich, konnten fünf Personen von den Wehrleuten aus dem brennenden Haus gerettet werden, eine der Personen erlag allerdings noch während des Löscheinsatzes ihren Verletzungen.

Die vier weiteren Personen, die durch das Einatmen von Rauch schwer verletzt wurden, wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren mehr als 50 Personen der Hauptwache Grevenbroich sowie der Freiwilligen Feuerwehren Frimmersdorf/Neurath, Gustorf/Gindorf, unterstützende Kräfte der Wache Neuss-Stadtmitte und ein Rettungshubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.

(felt/ngz)