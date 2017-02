später lesen Grevenbroich Fünf Verletzte nach mehreren Zusammenstößen Teilen

2017-02-02T06:17+0100 2017-02-02T06:17+0100

Bei einer Unfallserie in Grevenbroich sind fünf Menschen verletzt worden. Erst waren zwei Wagen kollidiert, danach fuhr ein drittes Fahrzeug in die Unfallstelle. Außerdem wurde am Rande des Geschehens ein Rollerfahrer angefahren.