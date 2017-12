später lesen Grevenbroich Generalprobe fürs Neujahrs-Feuerwerk FOTO: Dieter Staniek 2017-12-27T20:46+0100 2017-12-27T20:37+0100

In Grevenbroich gab es Mittwoch schon einen Vorgeschmack auf die Neujahrsnacht. Wenige Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart für Silvesterraketen schoss der Pyrotechniker Sascha Krumbach auf dem ehemaligen Telekom-Areal an der Nordstraße die aktuellen Trends für den Jahreswechsel in die Luft.