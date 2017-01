später lesen Grevenbroich 90 Meter langer Schwertransport durchquert Stadtgebiet FOTO: Lothar Berns FOTO: Lothar Berns Teilen

2017-01-30T16:42+0100 2017-01-30T16:33+0100

Am Montag stand er tgsüber am Jägerhof, um in der Nacht loszufahren: Ein etwa 90 Meter langer Sondertransport durchquert in der Nacht zu Dienstag das Grevenbroicher Stadtgebiet. Auf der Ladefläche des Giganten: ein 295 Tonnen schwerer Transformator für das Braunkohlekraftwerk in Niederaußem. Dienstagmorgen in aller Frühe soll der Gigant sein Ziel erreichen. Von Wiljo Piel