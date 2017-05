Die Kanzlerin zu Besuch in Grevenbroich

Angela Merkel ist zu Gast in Grevenbroich. Hier besucht sie die Eröffnung der neuen Automobillinie 3 von Hydro. Seit 11 Uhr ist die Kanzlerin vor Ort.

Hydro feiert die Eröffnung der neuen Automobillinie 3 in Grevenbroich – mit prominenter Beteiligung. Gegen 11.15 Uhr sind Bundeskanzlerin Merkel und die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg an der Aluminiumstraße eingetroffen. Sie werden um 11.45 Uhr den offiziellen Startschuss für die 130-Millionen-Euro-Investition geben.

In der 190 Meter langen Produktionshalle sind am Vormittag etwa 200 Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eingetroffen. Hinzu kommen zahlreiche Medienvertreter. Auf dem Programm steht eine Eröffnungsshow mit Artisten am Trapez und Musik des preisgekrönten Saxofon-Quartetts "Tutta Forza" der Kreis-Musikschule. Grußworte und Reden sind geplant, auch Merkel und Solberg werden sprechen. Anschließend wird Projektingenieur Lutz Kaufmann die beiden Politikerinnen durch die Produktionsanlage führen.

Die Automobillinie 3 ist die größte Hydro-Investition in Deutschland und die größte am Standort Grevenbroich seit den 1980er Jahren. Mit der AL3 vervierfacht Hydro die Walzband-Kapazität für Aluminiumkarosserie-Bausteile auf künftig 200.000 Tonnen im Jahr. In der neuen Linie sind 55 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt bietet das Grevenbroicher Werk 2100 Arbeitsplätze.