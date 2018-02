später lesen Grevenbroich Betrunkener springt auf Auto in der Innenstadt FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-02-27T13:16+0100 2018-02-27T13:20+0100

In der Grevenbroicher Innenstadt hat ein betrunkener Mann am Montag gegen 16 Uhr randaliert. Der 39-Jährige sprang auf die Motorhaube eines am Ostwall geparkten Autos und soll dieses beschädigt haben.