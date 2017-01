später lesen Grevenbroich Scheune und zwei Lagerhallen brennen ab FOTO: Dieter Staniek Teilen

Die Feuerwehr war am späten Montagabend bei einem Großbrand in Grevenbroich-Kapellen im Einsatz. Eine Scheune und zwei Lagerhallen standen in Flammen. Verletzt wurde niemand.