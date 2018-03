später lesen Tote Tiere in Grevenbroich Hauskaninchen starb durch Schlag ins Genick FOTO: P. Pfeiffer FOTO: P. Pfeiffer 2018-02-28T18:57+0100 2018-03-01T09:35+0100

An der Hoeninger Straße in Barrenstein werden seit Monaten immer wieder tote Hauskaninchen gefunden. Und niemand weiß, wer sie dort abgelegt hat. Das Kreisveterinäramt ist am Ball und hat eines der Tiere in einem Krefelder Labor untersuchen lassen.