Polizei blitzt fast 500 Autofahrer in Elsen

Geschwindigkeitskontrollen in Grevenbroich

Die Polizei setzte am Dienstag ihre Geschwindigkeitskontrollen vor und setzte den Schwerpunkt auf den Grevenbroicher Stadtteil Elsen. Knapp 100 Autofahrer pro Stunde waren zu schnell unterwegs.

Zwischen 15:10 Uhr und 20:15 Uhr stand das Messgerät an der Landstraße 116, in Höhe der Unterführung "Fürther Berg". 493 Autofahrer waren in dieser Zeit schneller unterwegs als mit den erlaubten 70 km/h. 46 Geblitzte erwarten nun ein Bußgeldverfahren, wovon drei mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Unrühmlicher "Tagessieger" war ein Autofahrer, der mit 119 km/h unterwegs war. Auf ihn warten zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 160 Euro.

(ots)