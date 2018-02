Die Caféhaus-Ausstellung im Museum weckt Erinnerungen an die Bäckerei Helfenstein, die bis in die 1980er Jahre hinein das Bild am Eingang zur Breite Straße prägte. Chefin Maria Helfenstein (links) 1966 im großen Ladenlokal an der Breite Straße.

Die Caféhaus-Ausstellung im Museum weckt Erinnerungen an die Bäckerei Helfenstein, die bis in die 1980er Jahre hinein das Bild am Eingang zur Breite Straße prägte. Chefin Maria Helfenstein (links) 1966 im großen Ladenlokal an der Breite Straße. weniger