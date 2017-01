Blitzeinschlag an Trafostation

Weite Teile von Grevenbroich waren am Mittwochmittag für etwa eine Viertelstunde ohne Strom. Zwei Trafostationen wurden wohl durch einen Blitzeinschlag beschädigt. Derzeit greift eine Notstromversorgung.

Gegen 13.40 Uhr fiel in der Innenstadt von Grevenbroich sowie in einigen angrenzenden Stadtteilen der Strom aus. Grund dafür war laut Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH (GWG) ein Blitzeinschlag, der zwei Trafostationen in Grevenbroich-Elsen beschädigt hat.

Für etwa 15 Minuten waren alle Haushalte in der Innenstadt ohne Strom. Seit 13.56 Uhr läuft die Notstromversorgung. Der Versorger GWG hat schnell reagiert und auf das Umspannwerk in Wevelinghoven umgeschaltet.

Der Stromausfall war größerer Art – er betraf nicht nur das Stadtzentrum, sondern auch die meisten Stadtteile. Wo genau der Strom ausfiel, kann GWG noch nicht sagen. Es waren auch Geschäfte betroffen, Edeka am Hammerwerk ließ zum Beispiel den gesamten Laden räumen. Sämtliche Kunden mussten das Haus verlassen – die Einkaufswagen blieben so lange drinnen.

Die Stadtwerke arbeiten derzeit daran, den Schaden zu beheben.

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden!

(wilp/siev)