Ein 34 Jahre alter Grevenbroicher erstattete am vergangenen Dienstag Anzeige bei der Polizei. Seinen Angaben zufolge, war er am frühen Silvestermorgen, Samstag, 31. Dezember, gegen 5.40 Uhr in Neuss einem Raub zum Opfer gefallen.