später lesen Grevenbroich Grevenbroicher machen Frühjahrsputz 2018-03-11T18:18+0100 2018-03-12T00:00+0100

Hülchrather, Allrather, Wevelinghovener, Schulen, Vereine, Verbände und Privatleute - sie alle nahmen Schippe und Eimer zur Hand, um in den Quartieren aufzuräumen. Etwa 85 Kubikmeter Wildmüll wurden so insgesamt in der Stadt gesammelt. Von Valeska von Dolega