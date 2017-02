Grevenbroich: Grevenbroicher zeigt Bilder aus Afrika

Georg Berg ist nach Sierra Leone gereist und hat aus dem afrikanischen Land faszinierende Fotografien mitgebracht. Die Aufnahmen sind jetzt bei "Peter sei selig" und bei Einzelhändlern in der Grevenbroicher Fußgängerzone zu sehen. Von Anne Richter

In grellen Farben strahlen die Blumen, die aus dem Korb herunterhängen, der von einer Frau transportiert wird. Ein anderes Bild zeigt eine lebendige Hafenszene - die Fischer mit ihren Schiffen sind gerade mit gutem Fang zurückgekommen und werden am Strand schon erwartet. Es sind beeindruckende Fotos, die Georg Berg aus Sierra Leone mitgebracht hat. Derzeit sind einige davon in verschiedenen Formaten bei "Peter sei selig - Genusspunkt Küche", Auf der Schanze 26, im Rahmen der Reihe "Kunst und Kochwerk", die von Janne Gronen kuratiert wird, zu sehen. Auch in den Schaufenstern mehrerer Einzelhandelsgeschäfte in der Grevenbroicher Innenstadt finden sich die farbenfrohen Aufnahmen.

"Ich war Ende November, Anfang Dezember für zwei Wochen in Sierra Leone", berichtet Fotograf Berg, der als freier Journalist und Fotograf tätig ist. Er habe eine Gruppe von Reiseveranstaltern dorthin begleitet. "Das Land möchte touristisch entdeckt werden", sagt Berg. Nach einem langjährigen Bürgerkrieg und dem Ausbruch von Ebola gehe es jetzt langsam aufwärts in dem westafrikanischen Land.

"Neugier war der Ausgangspunkt für die Reise", erklärt Georg Berg, der über seine Eindrücke von Sierra Leone auch auf der Internetseite "Lustfaktor.de" berichtet. Vor Ort erkannte er schnell: "Man darf nicht in Eile sein." Geduld haben, ins Gespräch kommen - so habe er viele Menschen kennengelernt und sie als Fotomodelle im Bild festhalten können.

"Kein einziges Bild ist gestellt, alles entstand aus der Situation heraus", betont Berg. Manchmal hätten schon kurze Blicke gereicht, um die Zustimmung für ein Foto einzuholen, manchmal habe es länger gedauert: "Man darf nicht unruhig werden, wenn man erstmal zehn Minuten redet."

Als Motiv wählte der Fotograf häufig den "Einzelhandel auf dem Kopf". Nahezu alles - von Lebensmitteln über Kleidung bis zu zerbeulten Fässern - wird in Sierra Leone auf dem Kopf transportiert und von dort aus auch schnell verkauft. "Die Ware ist immer nah am Blickkontakt" beschreibt Georg Berg. Und die Leute seien sehr interessiert: "Sie wollten wissen, warum ich da bin, was mit meiner Familie ist", so der Fotograf. "Auch die religiöse Toleranz ist bewundernswert", sagt er. Moslems und Christen verschiedener Ausrichtungen lebten friedlich nebeneinander.

Angela Berg hat ihren Mann nicht nach Sierra Leone begleitet, ist aber fasziniert von den Aufnahmen und hat die Bilder bei der Ausstellungseröffnung im "Peter sei selig" kulinarisch interpretiert. "In der Hafenszene kann man so viel sehen", sagt sie. Es wirke wie ein Mikrokosmos. Beim Essen habe sie vor allem den Aspekt des Gemeinsamen und des Teilens in den Mittelpunkt gestellt, es habe einen großen Topf Reis gegeben, Fingerfood und Gerichte mit Bananen. Auf Wunsch, so Berg, könnten Interessierte in Workshops oder Kochkursen diese Küche kennenlernen.

Das nächste exotische Reiseziel für Georg und Angela Berg steht noch nicht fest. "Ein Wunschland wäre mal Peru. Wir möchten das Reisen immer auch mit kulinarischen Erfahrungen verbinden", erklären die beiden.

Quelle: NGZ