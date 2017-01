Grevenbroich: Heimbewohner finden nur schwer einen Arzt

Das Ausscheiden einiger Hausärzte sorgt in Senioreneinrichtungen für Probleme. Neue Bewohner bekommen ohne Hausarzt keinen Platz. Von Anne Richter

Wer ein gesundheitliches Problem hat, der geht zum Arzt - und zwar zu dem Arzt, den er frei gewählt hat. Doch insbesondere für die Bewohner von Seniorenheimen ist inzwischen das Problem, einen Hausarzt zu finden, groß.

Wie von unserer Redaktion berichtet, geht die Zahl der Hausärzte in Grevenbroich zurück, aktuell sind nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein im Versorgungsbezirk Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen 9,5 Zulassungen frei. Weitere Abgänge in den Ruhestand sind absehbar, oft fehlt ein Nachfolger. Das bekommen auch die Heime zu spüren.

Monika Neumann, Pflegedienstleiterin der "Pro Talis"-Einrichtung Lindencarré, berichtet etwa, dass derzeit zehn Bewohner ohne hausärztliche Versorgung dastehen. Ein Fall, der eigentlich nicht passieren soll, denn: "Personen ohne ärztliche Versorgung können nicht aufgenommen werden." So beschreibt Neumann den Grundsatz, nach dem die Einrichtung verfährt. Dies stelle oft Interessenten vor Probleme, die von weiter weg nach Grevenbroich ziehen möchten. Die potenziellen Bewohner brauchen einen Hausarzt vor Ort, doch Neumann erklärt: "In Grevenbroich gibt es nur wenige Ärzte, die die Versorgung in Seniorenzentren machen." Als Grund dafür vermutet sie: "Der Arbeitsaufwand ist extrem groß, es ist eine logistische Herausforderung." Zudem sei die finanzielle Vergütung gering. "Wenn kein Arzt gefunden wird, wenden wir uns an die Ärztekammer", erklärt sie. Und für die Patienten, die unversorgt sind, bleibt im Akutfall der Ausweg Krankenhaus oder der Notdienst.

Auch Peter Stöcker, Hausarzt und Obmann der KV, weiß um die Probleme. Er selbst habe kürzlich Patienten im vom Kreis betriebenen Seniorenhaus Lindenhof übernommen, nachdem diese durch den Ruhestand eines Kollegen unversorgt waren. "Viele Ärzte sehen sich aus Kapazitätsgründen nicht mehr in der Lage, immer mehr Patienten in Altenheimen zu übernehmen", sagt der Hausarzt. Die Patienten seien sehr betreuungsintensiv. Ein weiterer Aspekt seien Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen würden und übergangsweise im Seniorenheim lebten. Auch bei diesen sei der Aufwand hoch, da oft etwa Medikamentenpläne vorbereitet werden müssten. Stöcker findet, dass es "in Grevenbroich überproportional viele Seniorenheime gibt". Er ist sicher: "Die Probleme werden wachsen." Es brauche mehr Ärzte und weniger Heime in der Stadt.

Das sieht Dr. Michael Dörr, Amtsarzt des Rhein-Kreises Neuss, ähnlich. Zahlen von Marcus Mertens vom Kreis-Sozialamt bestätigen: In Grevenbroich standen im November in den Heimen mehr als 80 Betten leer. Dörr bestätigt die inzwischen gelöste Versorgungsproblematik im Lindenhof und berichtet, dass parallel über den Landrat eine Anfrage an die KV gestellt worden sei, wie es in Zukunft weitergehen soll. Dörr sagt: "Die KV muss den Bedarf analysieren und die Betreuung sicherstellen." Der Amtsarzt hofft, dass sich mehr Kollegen motivieren lassen, sich der Versorgung in den Seniorenheimen zu widmen - und dass Nachfolger für die ausscheidenden Hausärzte kommen.

Dr. Heiko Schmitz von der KV Nordrhein konnte den Eingang des Schreibens gestern noch nicht bestätigen. Er schließt sich aber der Meinung seiner Kollegen an: Zu viele Pflegeplätze stehen einer perspektivisch sinkenden Zahl von Medizinern gegenüber.

