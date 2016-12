Grevenbroich: Hunderte beim letzten Abend in der Hansa-Stube

Am Mittwoch hatte die Kult-Kneipe zum letzten Mal geöffnet, bevor sie für immer schließt.

Zum letzten Mal hatte die Hansa-Stube am Mittwochabend geöffnet, und viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, zum Abschied vorbeizukommen und es noch einmal richtig krachen zu lassen. Ende Oktober hatte Sylvi Briechle das nahende Ende der Kult-Kneipe bei Facebook angekündigt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das letzte Bier an die Gäste ausgegeben worden.

Der Andrang auf die Kneipe Auf der Schanze beim Abschied war so groß, dass ein Teil der Party auf die Straße verlagert wurde. Sogar die Polizei war im Einsatz. Kameramann Dieter Staniek berichtet von mindestens drei Streifenwagen, die zwischenzeitlich die Szene abgesichert hätten. Etwa 500 Menschen seien vor Ort gewesen, schätzt er. Viele junge Leute seien darunter gewesen, aber auch Ältere, die schon in ihren eigenen Jugendtagen regelmäßige Gäste in der Kneipe waren.

"Früher haben viele Schüler dort ihre Nachmittage verbracht und gelernt", weiß Staniek zu berichten, auch seine Freunde und er selbst seien oft in der Kneipe gewesen. Er erinnere sich zwar auch, dass die ältere Generation zum Frühschoppen in die Hansa-Stube ging. Der Laden wurde aber immer wieder Anziehungspunkt für die nachkommende Generation. Viele seien deshalb jetzt traurig über das Ende der In-Kneipe

Briechle, die die Hansa-Stube insgesamt 13 Jahre lang führte, hatte persönliche Gründe für die Schließung angegeben. Auch wolle der Vermieter keine Kneipe mehr, hatte sie vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

Am Tag nach der letzten großen Sause herrschte gestern entsprechende Katerstimmung, auch in der Diskussion bei Facebook über das Ende der Kultkneipe. Einige Nutzer äußerten sich betrübt über die Schließung der Hansa-Stube, andere verwiesen in diesem Zusammenhang auf die immer größeren Auflagen für Gastwirte. Eine dritte Gruppe bedauert, dass in der Stadt immer weniger los sei. Ob sich eine neue Kult-Kneipe herauskristallisiert, wird die Zukunft zeigen.

(arr)