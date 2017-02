Grevenbroich: Intersnack-Betriebsrat kämpft um Joberhalt

Logistik wird ab dem nächsten Jahr an externe Firma übergeben. Arbeitsplätze stehen auf der Kippe.

Der Kampf um bedrohte Arbeitsplätze wird in der Chips-Fabrik Intersnack fortgesetzt. Der Betriebsrat kam jetzt zur dritten Verhandlungsrunde mit der Geschäftsleitung zusammen. Ziel der Arbeitnehmervertreter um Georg Staniek ist es, so viele Jobs wie möglich zu erhalten. Ein Teilerfolg ist ihnen bereits gelungen.

Wie berichtet, wird Intersnack im nächsten Jahr die Logistik-Struktur am Standort Wevelinghoven verändern. Die eigene Lagerhaltung soll vollständig aufgegeben werden, der Chips-Hersteller will sich künftig auf seine Kernkompetenz konzentrieren - die Herstellung von salzigem Knabbergebäck. Lagerhaltung und Logistik werden an das Unternehmen TST übergeben, das in Wevelinghoven ein neues Logistikzentrum plant. Durch die Aufgabe der eigenen Lagerhaltung werden elf Arbeitsplätze verloren gehen.

"Wir setzen uns dafür ein, dass möglichst viele dieser Mitarbeiter im Stammbetrieb unterkommen", sagt Betriebsratsvorsitzender Georg Staniek: "Es wird nach einer Lösung gesucht, um den Kollegen eine Existenzsicherung in Wevelinghoven zu bieten und sie nicht in die Arbeitslosigkeit stürzen zu lassen." In den zurückliegenden Verhandlungsrunden konnten bereits drei bedrohte Jobs gerettet werden. In der nächsten Runde, die am Montag, 13. März, ansteht, wird es um die Modalitäten von eventuellen Abfindungen geben.

Ob die neue Logistikstruktur wie geplant im Frühjahr 2018 umgesetzt werden kann, wird vom Betriebsrat bezweifelt. "Der Bauantrag verzögert sich weiter - und damit auch der Baubeginn", sagt Georg Staniek. Auch sei die Frage nach einem Verkehrskonzept zur Anbindung des Logistikzentrums an die Grevenbroicher Straße bisher unbeantwortet geblieben. Auch hier drängt der Betriebsrat auf eine Lösung: "Für uns steht hierbei die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer im Vordergrund", sagt Staniek.

Bei Intersnack in Wevelinghoven arbeiten rund 300 Mitarbeiter. Das Werk besteht seit mittlerweile 49 Jahren am Standort.

(wilp)