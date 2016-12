Grevenbroich: Junge Band zum ersten Mal im Studio

"Kick the bucket" nennt sich eine neue Musikgruppe aus Grevenbroich, die durch ein Kultus-Projekt jetzt die Chance hat, mit Profi-Aufnahmen ihrer Songs auf sich aufmerksam zu machen. Die vier Musiker hoffen nun auf weitere Auftritte. Von Christian Kandzorra

Es geht um die Liebe, manchmal aber auch um Gewalt: Die Musiker der Nachwuchsband "Kick the bucket" sind dafür, dass es sie in der aktuellen Besetzung erst seit einem halben Jahr gibt, relativ breit aufgestellt. Zumindest, was die Themen in ihren Songs betrifft. Die würden die vier Grevenbroicher gerne auch mal auf Konzerten außerhalb der Schlossstadt spielen.

Dafür haben sie jetzt die Weichen gestellt. "Wir hatten die Chance, drei unserer eigenen Songs, die wir auch schon bei Auftritten gespielt haben, in einem Tonstudio professionell aufnehmen zu lassen", sagt die Bassistin Marla Blaser. Möglich gemacht hatte die Aufnahme-Aktion Stefan Wehlings. Er ist Leiter des Jugendcafés Kultus am Markt und wollte den Jugendlichen bei seinem Projekt "Record and publish your music" (zu Deutsch: "Nehme deine Musik auf und veröffentliche sie") die Möglichkeit geben, sich mit einer Profi-Aufnahme zu präsentieren. Denn: Selbst bei Bands, die eher im Lokalen bekannt sind, ist es längst nicht mehr üblich, Demo-Tapes als Hörproben zu verschicken. "Heute läuft alles übers Internet", sagt Stefan Wehlings. Und bei den digitalen Hörproben kommt es auf die Qualität der Aufnahme an.

Die vier Nachwuchs-Musiker können ihre Songs jetzt im Internet teilen und für sich Werbung machen - zum Beispiel im Portal "Soundcloud", wo sie ihre Songs vor wenigen Tagen veröffentlicht haben. Gefördert wurde das Jugend-Projekt mit Mitteln vom Landschaftsverband Rheinland, den Stefan Wehlings von seinem Projekt überzeugen konnte. Aufmerksam geworden war der Kultus-Leiter auf die Musiker, als sie als Vorband an einem Musikabend in seinem Café spielten. "Wir hoffen, dass wir demnächst auch mal außerhalb von Grevenbroich auftreten können", sagt Franka Rademacher. Die Allratherin geht aufs Erasmus-Gymnasium, singt in der Band und schreibt die Texte. Außerdem spielt sie E-Gitarre - so wie ihre Band-Kollegen. Denn sie alle haben eines gemeinsam: das Talent fürs Gitarrespielen.

Tatsächlich haben sich Franka Rademacher (15), Tim Blickberndt (16), Marla Blaser (16) und Florian Rümens (15) über die Proben bei einem Gitarrenlehrer kennengelernt, der bis vor kurzem im Stadtteil Orken eine eigene Musikschule betrieben hat. "Er hat uns zusammengebracht", erzählt Tim Blickberndt, der der Band sozusagen "von der ersten Stunde an" angehört. Denn in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Besetzung mehrfach verändert. Jetzt haben sich die vier Musiker gefunden. Florian Rümens sorgt als Schlagzeuger in der Band für den richtigen Klang, während Franka Rademacher singt und gemeinsam mit Tim Blickberndt E-Gitarre spielt. Marla Blaser spielt Bassgitarre. "Wir proben meistens einmal pro Woche, manchmal auch öfter", sagt Florian Rümens.

Wie die Aufnahmen im Profi-Tonstudio gelaufen sind? "Es war ein bisschen anstrengend. Wir haben an einem Tag drei Songs aufgenommen. Dabei mussten wir alle synchron spielen und durften uns keine Fehler erlauben. Wir haben mehrere Anläufe gebraucht. Aber das Ergebnis ist toll: Es ist sehr schön, sich mal selbst zu hören", fasst Marla Blaser zusammen.

Quelle: NGZ