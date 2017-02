Grevenbroich: Kindervatter ist neuer Chef des GWG-Aufsichtsrates

Der Vorstandsvorsitzende der NEW AG, Friedhelm Kirchhartz, ist in den Ruhestand getreten und hat damit auch sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates des Grevenbroicher Versorgers GWG niedergelegt. Seine Nachfolge hat jetzt Frank Kindervatter angetreten.

Friedhelm Kirchhartz gehörte dem GWG-Aufsichtsrat seit 2000 an, 2015 übernahm er den Vorsitz. Er hat die Entwicklung des Versorgungsunternehmens maßgeblich mitgestaltet. So wurde mit ihm die gesetzlich vorgeschriebene Entflechtung zwischen dem Netzbetrieb (weiterhin Monopol) und dem Vertrieb erfolgreich durchgeführt. Diese neue Ausrichtung wurde im Juli 2007 mit der Gründung der der GWG Netz GmbH abgeschlossen.

Mit Kirchhartz gelang 2010 auch die Umstellung der damaligen GWG Gas- und Wasserwerk GmbH auf ein Stadtwerk, das nunmehr die Grevenbroicher mit Erdgas, Trinkwasser und Strom versorgt. Gleichzeitig übernahm die GWG auch mehr als 6000 Straßenbeleuchtungsmasten in ihr Eigentum und ist seither für deren Betrieb verantwortlich.

Norbert Gand, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, dankte Kirchhartz für sein mehr als 17 Jahre dauerndes Engagement für die GWG und wünschte dem sportlich aktiven Büttgener auch im Ruhestand Gesundheit, Elan und vor allem mehr Zeit für seine Familie, zu der zwei Enkelkinder gehören.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der GWG ist Frank Kindervatter. Der Diplom-Betriebswirt folgt Friedhelm Kirchhartz als Vorstandsvorsitzender der NEW AG. Er leitete zehn Jahre lang als Geschäftsführer die Niederrheinwerke Viersen und wechselte 2011 in den Vorstand der NVV AG (heute NEW). Als bisheriger Vorstand im Bereich Vertrieb steht er für die Entwicklung des heute größten Energieversorgers am Niederrhein. "Damit dies auch in den schwierigen Zeiten der Energiewende so bleibt, werden wir uns stärker als Motor von Innovationen positionieren - ob bei der Elektromobilität oder im Bereich Smart Meter", sagt Frank Kindervatter.

