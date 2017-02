Grevenbroich: "Knuff!" und "Gnihihi!": Erweitertes Comic-Angebot in Stadtbücherei

Donald Duck, Onkel Dagobert und die Panzerknacker - die Comicfiguren aus dem Hause Disney haben alle schon Jahrzehnte auf dem Buckel, begeistern aber mit ihren Abenteuern nach wie vor massenhaft Leser.

Ob es um Reisen in exotische Länder geht, um den proppevollen Geldspeicher von Dagobert Duck weiter zu füllen, um spannende Detektivarbeit mit Micky Maus oder um die neueste Erfindung des genialen Daniel Düsentrieb - mit viel "Ächz!", "Knuff!" und "Gnihihi!" in den Sprechblasen ziehen die Geschichten über die Einwohner von Entenhausen Jung und Alt in ihren Bann.

Comicfreunde finden jetzt in der Stadtbücherei auf der Stadtparkinsel ein deutlich erweitertes Angebot an Lustigen Taschenbüchern. "Wir haben etwa 250 Bände von einem Privatmann gekauft", berichtet Mitarbeiterin Alexandra Hendrichs. Der Förderverein habe den Kauf möglich gemacht.

Der Verkäufer habe angefragt, ob Interesse bestehe. "Wir wissen, dass Kinder gerne Comics aus dem Donald-Duck-Universum lesen", sagt Hendrichs. Deshalb habe die Stadtbücherei bei dem Angebot zugeschlagen. "Ich habe auch schon drin geblättert. Das ist witzig, nochmal reinzulesen", sagt Hendrichs und outet sich als Fan. Früher habe sie die Lustigen Taschenbücher gerne gelesen.

Die neue, schon von weitem erkennbare Comicwand in der Stadtbücherei lässt sicherlich auch die Herzen von vielen älteren Lesern höherschlagen, decken die Bücher doch nach Auskunft von Hendrichs eine Zeitspanne von den 1980ern bis 2015 ab und lassen damit für einige die Kindheit und Jugend wieder aufleben. Fans erinnern sich: Nur eifrige Käufer konnten sich die Bilder ins Regal zaubern, die durch die bedruckten Buchrücken entstehen - und nicht immer hat das Taschengeld gereicht, um alle notwendigen Bände zu erwerben.

Auch Elke Wowra vom städtischen Fachbereich Bildung, Freizeit, Kultur, freut sich über das neue erweiterte Angebot in der Stadtbücherei. "Wir hatten immer schon Lustige Taschenbücher für die Ausleihe, aber nicht in diesem Umfang", berichtet sie. Die Bücher seien stark nachgefragt: "Der gesamte Comic-Bereich erlebt eine Wiederauferstehung in den letzten zwei bis drei Jahren", hat Wowra beobachtet. Sowohl jüngere wie auch ältere Kunden griffen in diesem Bereich gerne zu. Wer alle Bände des Angebots lesen möchte, hat nun eine Weile zu tun.

(arr)