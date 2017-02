Grevenbroich: Krankenhaus-Küche bleibt länger geöffnet

Die Küche im Grevenbroicher Kreiskrankenhaus schließt doch noch nicht zum 1. März. Da die neue Küche erst ab dem 15. März Essen anliefern wird, wird zwei Wochen länger gekocht.

"Die Küche verpflegt das Krankenhaus bis einschließlich Dienstag, 14. März", teilte Jürgen Kowsky, der im Rahmen eines Managementauftrags als Betriebsleiter der Küche fungiert, gestern auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Hintergrund: Eigentlich sollte ab Mittwoch, 1. März, die neue Großküche am Krankenhaus in Dormagen die Versorgung des Grevenbroicher Krankenhauses übernehmen. Das Essen soll im "Cook and Chill"-Verfahren für Grevenbroich vorbereitet werden. Das heißt, die Speisen werden in Dormagen zwar vorbereitet aber nicht ganz fertig gegart. Gekühlt ausgeliefert werden die Gerichte dann vor Ort in Konvektomaten fertig gegart.

Der Grund für die Verschiebung des Starts um rund zwei Wochen liegt laut Kowsky nicht an der Großküche selbst: "Es gab Lieferschwierigkeiten bei den Speisetransportwagen, deshalb kommt es zu der Verzögerung."

Nun wird laut Kowsky der normale Betrieb in der Grevenbroicher Küche einfach etwas länger laufen. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Verschiedene Kindertagesstätten, die zuvor vom Krankenhaus beliefert wurden, werden bereits ab dem 1. März vom neuen Caterer, der Keppner GmbH aus Willich, mit warmen Mittagessen versorgt. Es fallen in der Krankenhausküche deshalb weniger Essen an. "Einige Köche sind deshalb schon ab dem 1. März in der Dormagener Küche zum Testkochen", erklärt Kowsky.

Ansonsten seien die Vorbereitungen für das neue Versorgungskonzept in den letzten Zügen. Einige Programmierarbeiten an technischen Geräten ständen noch an, auch müssten in beiden Krankenhäusern noch einige Räume startklar gemacht werden.

Ernst wird es in der Dormagener Küche dann am Dienstag, 14. März: "Dann wird die erste Mahlzeit portioniert", teilt der Betriebsleiter mit. Ab 15. März kommt dann das Essen für Grevenbroich aus Dormagen. Auch der Wechsel der Mitarbeiter an den neuen Standort werde sich an den beiden Tagen 14. und 15. März abspielen, kündigt Jürgen Kowsky an.

