Grevenbroich: Künstler von vielen Reisen inspiriert

Die Aquarellbilder des Künstlers Fernando Del Moral werden noch bis Ende März in den Fluren der Jugendkunstschule ausgestellt. Seine Reisen nach Asien und Ozeanien dienen dem gebürtigen Mexikaner als Inspiration. Von Nantje Marie Wilke

Zurzeit gibt es auf den Fluren der Jugendkunstschule an der Bergheimer Straße so Einiges zu entdecken. Grund dafür sind die Bilder des 39-jährigen Künstlers und Grafikers Fernando Del Moral. Er lebt mit seiner Frau Nadine Costa und einer gemeinsamen Tochter in Grevenbroich, ist aber in ganz anderen Breitengraden geboren und aufgewachsen: in Mexico City. Dort hat er schon früh, im Alter von fünf Jahren, die Liebe zur Malerei entdeckt: "Sie bietet mir die Möglichkeit, meine Visionen auf Papier zu übertragen und meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen." Mit Pinsel und Zeichenstift umzugehen, hat er größtenteils autodidaktisch erlernt.

Dabei sind kunterbunte, spirituell anmutende Aquarellbilder entstanden, die vor Details nur so wimmeln. Jedes von ihnen hat einen besonderen Bezug zu einem bestimmten Land. "In den letzten zehn Jahren bin ich viel gereist", erzählt Del Moral. Zu den Stationen seiner Reise gehörten Kanada, Thailand, Kambodscha, Neuseeland und Indien. Diese sehr verschiedenen Reiseziele treten klar hervor in den feinen Zeichnungen von Elefanten, Maori-Kriegern, indischen Göttinen und Palmen. Jedes Bild lädt den Betrachter dazu ein, in die bunten Aquarellwelten einzutauchen und sich auf die verschiedenen Bestandteile des Bildes einzulassen. Es ist offensichtlich, dass Del Moral sich sehr mit den jeweiligen Kulturen auseinandergesetzt hat. "Ich wollte mich in die Kultur integrieren, nicht wie ein Tourist unterwegs sein." sagt er. Als seine Vorbilder nennt er Alex Grey, Salvador Dalí und die ebenfalls aus Mexiko stammende Frida Kahlo. Obwohl er selbst keine klare stilistische Einordnung für seine Kunst habe, bezeichnen viele seine Bilder als "Visionary Art" oder "New Age". Wie viele Künstler konnte aber auch er allein von seiner Kunst nicht leben. Deswegen habe er während seiner Reisen auf Obstplantagen gearbeitet. Auf einer neuseeländischen Plantage lernte er dann seine Frau kennen, eine gebürtige Grevenbroicherin. Als sie schwanger wurde, zog das Paar vor drei Jahren von Mexiko nach Deutschland. In Grevenbroich angekommen, belegte er einen Integrationskursus der Volkshochschule. In dieser Zeit besuchter er auch Malkurse der Jugendkunstschule. Dann bot man ihm an, seine Kunst doch einmal in den Räumlichkeiten der JUKS auszustellen. "Da habe ich sofort ja gesagt", sagt der Künstler lachend. Zu sehen sind seine Werke noch bis Ende März.

Momentan ist er auf der Suche nach anderen Künstlern in der Region, mit denen er sich austauschen kann. Interessierte Künstler können sich via E-Mail fernandodelmoral@ymail.de an ihn wenden.

Quelle: NGZ