Grevenbroich Lagerhalle wird ein Raub der Flammen FOTO: D. Staniek FOTO: D. Staniek

2017-01-24T18:36+0100 2017-01-25T00:00+0100

79 Feuerwehrleute löschten in der Nacht zu gestern ein Feuer, das in Kapellen in einer als Lager genutzten Scheune ausgebrochen war. Die Polizei schließt Brandlegung nicht aus. Auch der Vorrat eines Tierschutzvereins verbrannte. Von Carsten Sommerfeld