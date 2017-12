später lesen Grevenbroich Lebendige Krippe in Gustorf begeistert viele Familien FOTO: Woi FOTO: Woi 2017-12-26T14:36+0100 2017-12-27T00:00+0100

Dicht gedrängt standen die Gottesdienstbesucher um die lebendige Krippe mit Pony und Esel, die am Sonntag eigentlich in der evangelischen Kirche in Gustorf stattfinden sollte.