später lesen Grevenbroich Marion Gansen und Guido Königs siegen beim Winterkegelturnier FOTO: L. Berns FOTO: L. Berns Teilen

Twittern





2017-02-12T19:48+0100 2017-02-13T00:00+0100

Sie können zurecht stolz auf sich sein: Marion Gansen (47) und Guido Königs (35) gehen als Sieger in den Einzelwertungen aus dem traditionellen Winterturnier der Keglergemeinschaft Gustorf hervor. Die beiden wurden gemeinsam mit anderen Bestplatzierten und den erfolgreichsten Gruppen am Samstagabend in der Gaststätte Reissdorf en d'r Post geehrt. Gansen führt bei den Damen in der Einzelwertung mit 126 von 175 theoretisch möglichen Holz (die Körper am Ende der Kegelbahnen), Guido Königs schaffte es, 166 Holz zum Fall zu bringen - für den fünfmaligen Sieger und Sportkegler persönlich ein neuer Turnier-Rekord. "Ob ein Turnier gut verläuft, entscheidet sich mit der ersten Kugel", sagt König, der gleich im ersten Anlauf einen Volltreffer erzielt hatte.