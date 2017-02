Grevenbroich: Materialcontainer auf dem Elsener Kirmesplatz geplant

Kirmesgesellschaft will Ausrüstung zentral einlagern.

In See stechen will die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth zwar nicht, doch sie möchte am Rande des Kirmesplatzes in Elsen einen gebrauchten 40 Fuß-Seecontainer als Lagerraum aufstellen. Mit diesem Antrag befassen sich heute Abend die Mitglieder des Ausschusses für Landschaftspflege und Umwelt.

"Bislang ist unser Material - vom Kassenhäuschen über die Krönungsstühle bis zur Bühnendekoration - an verschiedenen Stellen untergebracht", erläutert Peter Reibel, Präsident der Kirmesgesellschaft. Zudem verfüge der Förderverein über eine umfangreiche Ausrüstung für das alljährliche Biwak, beispielsweise Zelte und Grills.

Die Ausstattung soll nun in dem zwölf Meter langen, 2,50 Meter breiten und 2,45 Meter hohen Container verstaut werden, den die Elsener gebraucht kaufen möchten. "Solche Container gibt es ab 1500 Euro", sagt Peter Reibel. Bei einer Ortsbesichtigung haben sich Gesellschaft und Stadtverwaltung auf einen Standort hinter einer Buchengruppe nahe der Deutsch-Ritter-Allee geeinigt. Dort behindert der Container laut Stadt keine Veranstaltung und sei gut erreichbar. "Wir wollen dem Container einen vernünftigen Anstrich geben und das Umfeld als Sichtschutz bepflanzen", versichert Reibel Die Verwaltung empfiehlt den Politikern, unter der Auflage von Pflanzung und Pflege dem Antrag zuzustimmen.

Auch die St.-Hubertus-Schützen- und Kirmesgesellschaft aus Münchrath möchte im Bereich des Kirmesplatzes im Dorf einen sechs Meter langen Materialcontainer aufstellen, um darin das bislang auf mehrere Privathaushalte verteilte Vereinsinventar zu lagern. Darüber hinaus planen die Münchrather Schützen an der Buswendeschleife Am Reiherbuch/Ecke Laubfroschweg einen Schaukasten und hinter der Haltestelle eine Eisenhülse im Boden für den Maibaum. Auch diesem Antrag empfiehlt die Verwaltung, unter Auflagen zuzustimmen.

(cso-)