Grevenbroich: Mehr als 800 Jecke ziehen durchs Doppeldorf

Der "Närrische Sprötz-Trupp" brachte gestern 34 Fußgruppen und sieben Großwagen auf die Straßen von Gustorf und Gindorf. Von Wiljo Piel und Nantje Marie Wilke

Ein bisschen Wehmut war schon dabei, als Ewald Wörmann gestern Nachmittag das Startzeichen für den Rosenmontagszug des "Närrischen Sprötz-Trupps" von 1884 gab. Denn der Höhepunkt der Session markierte gleichzeitig seinen letzten großen Auftritt als Präsident der ältesten Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis Neuss. "Bei den Neuwahlen im April werde ich aus Altersgründen nicht mehr antreten", sagt der 68-Jährige: "Da müssen auch mal Jüngere ran." Der "Sprötz" wird Wörmann danach aber weiterhin treu bleiben - "nur nicht mehr in erster Reihe". Ein Nachfolger ist bereits in Sicht, dessen Namen will der Jecken-Chef aus Gustorf aber noch nicht nennen.

Mit dem Rosenmontagszug brach der "Sprötz-Trupp" wieder seine eigenen Rekorde. "Mehr als 800 Aktive sind dabei", meldete Zugleiter Mario Bochinsky zufrieden. Insgesamt 34 bunt kostümierte Fußgruppen zogen durch Gustorf und Gindorf - sechs mehr als im vergangenen Jahr. Sieben Großwagen waren mit von der Partie, darunter Schwergewichte wie der Wagen des Dreigestirns. Prinz Manfred Ignatius, Bauer Wilbert Klug und Jungfrau Ralfaela (Ralf) Büttgenbach warfen reichlich Kamelle und Schokolade unters Volk - tatkräftig unterstützt von ihrer Garde, zu der auch Alt-Bürgermeisterin Ursula Kwasny zählte. Für die Session 2017/18 ist übrigens noch kein Dreigestirn in Sicht.

FOTO: L. Berns (2), W. Piel (1)

Wie in jedem Jahr präsentierten die Fastelovendsjecke aus dem Doppeldorf wieder fantasievoll gestaltete und geschneiderte Kostüme. So wie die "echt Jusdörper Mädche" der Gruppe "Immer schön", die seit 25 Jahren beim Rosenmontagszug mitmachen und diesmal als "Trolls" verkleidet auf die Straße gingen.

Nadja Kleine und ihre Mädels von der Tanzgarde kamen als Löwen daher - mit weiten braunen Tüllröcken, aufgebauschten Haarmähnen und dramatischem Make-Up. Unter dem Motto "Highlander - Es kann nur einen geben" war der "Karnevalsclub Attacke" zu sehen. Die Jungs um Hermann Bohnen zeigten sich als Schotten im Kilt - mitsamt eindrucksvoller Burg auf Rädern. Apropos: Auch die "Dörp-ritter" waren mit ihrem eigenen Kastell unterwegs - der zehn Meter lange und 18 Tonnen schwere Wagen war bereits am Samstag beim Umzug in Orken zu sehen.

FOTO: Berns Lothar

Die "Havanna Boys", schon seit 1987 dabei, zeigten sich auf ihrem Wagen als fesche Piloten, die "Gustorfer Rotznasen" hatten sich als stolze Wikinger verkleidet und die Gruppe "Flower Power" zeigte stilecht, wie die Hippies so aussahen in den 60er Jahren.

"De Uschis", die seit 2009 beim Rosenmontagszug mitmachen, hatten sich als Clowns mit ausladenden Tüllröcken verkleidet, und die "Karnevalspiraten" zeigten ein "Best of" ihrer schönsten Kostüme der vergangenen Jahre. Lego-Männchen mit den charakteristischen Noppen auf dem Kopf waren ebenso zu sehen wie eine Truppe, die sich als Batman und -girl verkleidet hatte. Alles in allem: Echt rheinischer Karneval, die Gustorfer können's.

Quelle: NGZ