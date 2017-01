später lesen Grevenbroich "Mein Grevenbroich" beschwert sich über Plakate am Kreisel FOTO: Richter FOTO: Richter Teilen

2017-01-20

Mit Werbebannern und -tafeln am Kreisverkehr Kaplan-Hahn-Straße/ Ecke Bahnstraße hat sich die Ratsfraktion "Mein Grevenbroich" befasst und trägt das Thema nun in die nächste Ratssitzung. In einer Anfrage an Bürgermeister Klaus Krützen weisen die Fraktionsmitglieder darauf hin, dass der Zaun, der das Grundstück an der Ecke umgibt, zu großen Teilen mit Werbung behängt sei.