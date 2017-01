Grevenbroich: Metzgereien im Wandel: Nur Wurst ist nicht genug

Die Metzger im Stadtgebiet müssen kreativ sein, um gegen die starke Supermarkt-Konkurrenz zu bestehen. Viele setzen auf Mittagstische. Von Christian Kandzorra

Früher gab's beim Metzger Wurst und Fleisch. Heute ist das nicht mehr genug: Die Metzgereien müssen sich jede Menge einfallen lassen, um für ihre Kunden attraktiv zu bleiben. Auch die wenigen inhabergeführten Fleischereien im Stadtgebiet Grevenbroich konkurrieren inzwischen stark mit zahlreichen Wurst- und Fleischtheken in Supermärkten, die sie umgeben. Fleischermeister wie Frank Groten aus Hemmerden wollen bei ihren Kunden daher mit anderen Dingen punkten: mit einem Partyservice, einem Mittagstisch und einer individuellen Kundenberatung. "Wir bemühen uns, für unsere Kunden so attraktiv wie möglich zu bleiben", sagt Frank Groten, der jetzt von der Fleischerinnung seinen silbernen Meisterbrief erhalten hat. "Das macht mich stolz", sagt der 48-Jährige, der die Hemmerdener Traditionsmetzgerei vor etwas mehr als 20 Jahren von seinen Eltern übernommen hat.

Ähnlich lange im Geschäft ist sein Kollege Guido Wagner, der eine Metzgerei mitten in der Grevenbroicher Fußgängerzone betreibt. Auch bei ihm macht sich der Branchenwandel bemerkbar. "Viele Menschen kaufen wahrscheinlich aus Bequemlichkeit alles im Supermarkt", mutmaßt Guido Wagner, der genau wie Frank Groten in den vergangenen Jahren sein Angebot deutlich aufstocken musste. "Heute ist viel mehr aus dem Kochbereich gefragt. Unser Mittagstisch zum Beispiel kommt gut an", erzählt Wagner, dessen Geschäft jetzt seit 40 Jahren besteht. Auch er hat es einst von seinen Eltern übernommen. "Ich bin stolz, dass unser Geschäft so lange besteht - auch in den Zeiten, in denen es für uns immer schwieriger wird."

Tatsächlich müssen auch die Metzger in Grevenbroich seit einigen Jahren einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand betreiben, was vielen die Arbeit schwer macht. Frank Groten schätzt, dass er ein Drittel seiner Arbeitszeit allein damit verbringt, etwa Hygiene-Dokumente auszufüllen. "Ich liebe meinen Beruf", betont der Hemmerdener, "aber es wird nicht gerade leichter, wenn man immer mehr Verwaltungsaufwand betreiben muss und die Konkurrenz ständig wächst." Die Metzger im Rhein-Kreis müssen sich zudem darauf einstellen, dass ihre Betriebe bald mit einer "Hygiene-Ampel" bewertet werden. Bei den Fleischern ist das durchaus umstritten, weil etliche Faktoren, die in die Bewertung einfließen, auf drei Farben reduziert werden und Verbraucher nicht eindeutig erkennen können, was die Behörden überprüft haben.

Fleischermeistern wie Frank Groten und Guido Wagner bleibt daher nur eines: Sie müssen auf Trends reagieren und versuchen, junge Kundschaft an ihre Geschäfte zu binden - wenn auch mit für Fleischer eher ungewöhnlichen Methoden. So sind seit einiger Zeit bei Guido Wagner auch vegetarische Gerichte fester Bestandteil des Mittagstisches. Überhaupt - das berichten Wagner und Groten unisono - sind fertig gekochte Speisen momentan stark gefragt. Ein Beispiel nennt Frank Groten: "Früher haben wir viel Suppenfleisch verkauft. Heute fragen unsere Kunden nach ganzen Suppen."

