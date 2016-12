Grevenbroich: Nach Berlin: Feuerwehr blockiert Zufahrt zum Weihnachtsmarkt

Nach der Todesfahrt an der Gedächtniskirche in Berlin hat die Stadtverwaltung vorbeugend reagiert: Zwischen dem stark vom Verkehr frequentierten Ostwall und dem Weihnachtsmarkt wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr postiert. Es blockiert die komplette Zufahrt zu der kleinen Budenstadt im Schatten der Peter-und-Paul-Kirche.

"Angesichts der schrecklichen Ereignisse in der Bundeshauptstadt haben wir diese Maßnahme ergriffen, um etwaigen Nachahmern erst gar keine Chance zu geben", sagt Ordnungsdezernent Claus Ropertz. Das Feuerwehrfahrzeug - ein 18 Tonnen schwerer Wechsellader mit Container-Auflieger - bleibt bis morgen Abend als Barriere zwischen dem Alten und dem Neuen Rathaus stehen, dann wird der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wie geplant abgebaut.

Weitere Sicherheitsvorkehrungen wurden von der Stadtverwaltung nicht ergriffen. "Wir haben aber an unsere Mitarbeiter aus dem Außendienst appelliert, erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag zu legen und Verdächtiges sofort zu melden", sagt Ropertz. Als Zeichen der Trauer um die Opfer von Berlin wurden am Vormittag die Europa- und die Deutschland-Flagge vor dem Alten Rathaus auf Halbmast gesetzt. Das Pascal-Gymnasium will heute Abend bei seinem Weihnachtskonzert eine Gedenkminute für die Opfer in Berlin einlegen.

Die Polizei zeigte gestern Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt und der angrenzenden Fußgängerzone. Doppelstreifen - ausgerüstet mit Schutzwesten und Maschinenpistolen - patrouillierten den ganzen Tag über gut sichtbar in der Innenstadt. "Wir haben auch mit den Veranstaltern gesprochen, ob mit technischen oder anderen Maßnahmen die Sicherheit weiter verbessert werden kann", sagte Polizeisprecherin Diane Drawe. Der Einsatz des Feuerwehrfahrzeugs als Blockade zum Marktplatz war ein Ergebnis solcher Gespräche.

Auf dem Markt gab es um 18 Uhr - wie auf allen Weihnachtsmärkten in der Bundesrepublik - eine Schweigeminute. Vorher wurde die Musik ausgeschaltet und das Karussell gestoppt. Betreiber Norbert Lupp hatte den Weihnachtsmarkt gestern um 11 Uhr wie geplant geöffnet. Einen Besucherabbruch habe es nach den Ereignissen auf dem Berliner Breitscheidplatz nicht gegeben, sagte er am Abend.

(wilp)