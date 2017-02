Grevenbroich: Neuer Verein in Alter Feuerwache

Der frisch gegründete Verein "Alte Feuerwache" hat seine Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder wollen Partys und andere Veranstaltungen für Jugendliche im Saal des Jugendinformations- und Begegnungszentrums organisieren. Von Carsten Sommerfeld

Die Alte Feuerwache entwickelt sich mehr und mehr zu einem Markenzeichen. In den vergangenen Jahren ist in dem markanten Gebäude mit den rot-weißen Fensterläden ein Informations- sowie Beratungs- und Begegnungszentrum entstanden. Unter der Bezeichnung "Alte Feuerwache Grevenbroich" macht die Stadt mittlerweile auf Flyern und Plakaten auf diese Anlaufstelle mit ihrem breitgefächerten Angebot von der Drogenberatung bis zur Schulsozialarbeit und zu den Streetworkern aufmerksam. Nun gibt es sogar einen neuen Verein "Alte Feuerwache Grevenbroich". Etwa ein Dutzend Mitglieder haben ihn aus der Taufe gehoben. In der nächsten Woche soll er beim Amtsgericht eingetragen, im Frühjahr der Vorstand komplettiert werden. Zweck des Vereins sind jugendkulturelle Veranstaltungen, schwerpunktmäßig im Saal der Alten Feuerwache, auf die Beine zu stellen - sprich, Jugendlichen in der Stadt mehr zu bieten.

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Lukas Netzer und Geschäftsführerin Ricarda Bohlen. Beide sind 21 Jahre alt und haben am Pascal-Gymnasium Abitur gemacht. "Wir möchten Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und Ende 20 organisieren", sagt Ricarda Bohlen. Die Grevenbroicherin studiert in Köln Sport und Eventmanagement .

FOTO: Stadt

FOTO: Stadt

Vor allem für die Jüngeren in dieser Zielgruppe würden in Grevenbroich nur wenige Partys und andere Events geboten. Stadtjugendpfleger Christian Abels möchte den Saal zudem in das Angebot der Alten Feuerwache einbinden. Der ist immerhin für bis zu 500 Menschen geeignet - im Stadtgebiet gibt es nicht viele Veranstaltungsräume dieser Größenordnung.

Ideen für Events haben die 18 bis 35 Jahre alten Mitglieder des neuen Vereins bereits reichlich. An eine Halloween-Party und eine Laser-Tag-Spielaktion ist ebenso gedacht, wie an einen Aktionstag mit Essensständen und Musik oder ein E-Sport-Turnier für Online-Computerspiele. Für den Auftakt plant der Verein, wie Ricarda Bohlen erläutert, eine Party am 6. Mai mit Musik bis zurück in die 90er Jahre. In einem späteren Schritt könnten, wie Abels erläutert, auch andere Veranstaltungen beispielsweise zur Berufsinformation mit Qualifizierungsangeboten hinzu kommen.

Die Arbeit des Vereins bildet einen weiteren Baustein im Zentrum "Alte Feuerwache Grevenbroich", Das Logo mit diesem "Lable" taucht beispielsweise auf Veranstaltungsplakaten auf. Der Name steht damit nicht mehr nur für ein Gebäude, sondern für eine ganze Anlaufstelle. "Eine derartige Bündelung von Jugendangeboten ist meines Wissens kreisweit einzigartig", sagt Abels, der von einem "Aushängeschild" spricht.

Der Stadtjugendpfleger kündigt noch mehr Neues an: einen Internet-Kalender mit Veranstaltungen für junge Menschen, der auch auf Facebook zu finden sein soll.

Quelle: NGZ