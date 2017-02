Grevenbroich: Neukirchener Karneval lebt von Lokalkolorit und Eigengewächsen

"Zusamme sin mir nit allein", lautet das Sessionsmotto des Neukirchener Karnevalsvereins. Wer am Samstag zur närrischen Sitzung ins Zelt auf dem Parkplatz der Gaststätte Stenbrock kam, dürfte sich wahrlich nicht alleine gefühlt haben, waren doch noch knapp 200 Gleichgesinnte da. Sie alle genossen ein abwechslungsreiches Programm mit "Eigengewächsen" und jeder Menge Lokalkolorit. Mit dabei: Bürgermeister Klaus Krützen, der als Mönch verkleidet kam. Und seine Amtsvorgängerin Ursula Kwasny präsentierte sich mutig als Funkenmariechen. Die Eheleute Schiefer hatten alles im Griff: Stefan Schiefer als Sitzungspräsident auf der Bühne und Ehefrau Birgit am anderen Ende des Zeltes - sie kümmerte sich vor allem um die Gardetänzerinnen.

Alle, die auftraten, kommen aus Neukirchen. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Die "Rhingschiffer" mit ihrer Karnevalsmusik in Mundart reisten aus Speck-Wehl an. Kostüme und Pompons der "Höppekraate" in den Farben Rot und Weiß: Daran erkennt man die jüngsten Gardetänzerinnen, die eine tolle Show boten. "Wir bereiten uns immer ab Ostern auf die Sitzung vor", erklärte Birgit Schiefer.

Donata Roesberg als Hoppeditz holte unter anderem auch Jessica Roesberg auf die Bühne - sie hatte als Büttenrednerin vor einem Jahr eine gelungene Premiere und trat jetzt als Klofrau Agathe in bunter Kittelschürze und mit Gummihandschuhen auf. Alexa Klüners redete als "Ex-Queen aus dem Neukirchner Land" Klartext: Wer sich früher über die Medienpräsenz von Ursula Kwasny aufgeregt habe, erkenne jetzt, dass ihr Nachfolger auch nicht besser sei. Und sie erinnerte daran, dass Birgit und Stefan Schiefer im vergangenen Jahr Silberhochzeit gefeiert hatten - das prädestinierte sie jetzt zu einem Zwiegespräch zwischen Eheleuten.

Insgesamt standen aber nicht die Büttenreden, sondern Musik und Tanz im Mittelpunkt des Programms wie die "Wibbelstitzjer" und die "Sicköster": Die unterhielten das bunt verkleidete Publikum mit einem märchenhaften musikalischen Theaterstück. Da wurde die Bühne zum Wald und ebenso aufwendig wie die Kulisse waren die Kostüme. Stefan Schiefer ehrte Bernd Giesen aus Kapellen und Stefan Heibel mit einem Orden.

(barni)