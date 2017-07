Grevenbroich: NRW-Preis für Hydro-Investition

Das Land würdigt die neue, 160 Millionen Euro schwere Automobillinie 3. Von Wiljo Piel

Für herausragende Investitionen am Standort Nordrhein-Westfalen haben Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest gestern vier internationale Firmen mit dem "NRW.Invest Award 2017" ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehört Hydro Aluminium Rolled Products. Das norwegische Unternehmen erhielt die Auszeichnung für die neue Fertigungslinie, die im Mai von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Betrieb genommen wurde.

"Mit diesem Preis setzt das Land ein Zeichen: Internationale Investoren sind in Nordrhein-Westfalen hochwillkommen. Sie schaffen tausende Arbeitsplätze und treiben durch ihr Know-how Innovationen voran", sagte Minister Pinkwart bei der Preisverleihung im Düsseldorfer Museum "K21". Er versprach: "Die neue Landesregierung wird mit schnellen Entscheidungen die Digitalisierung beschleunigen und Bürokratie abbauen." Damit soll die Attraktivität des Wirtschaftsstandeortes für Unternehmen aus dem In- und Ausland gesteigert werden.

Hydro wurde für eine Investition von 130 Millionen Euro am Standort Grevenbroich ausgezeichnet. Mit der neuen Automobillinie 3 steigert das Unternehmen die Kapazität für leichte Karosseriebleche aus Aluminium von jährlich 50.000 auf 200.000 Tonnen. Produktionspartner sind unter anderem Daimler, Audi und BMW. Erst im vergangenen Jahr nahm das Unternehmen in Neuss für 45 Millionen Euro eine neue Recycling-Anlage für Getränkedosen in Betrieb.

NRW konnte sich 2016 als führender Standort für internationale Unternehmen in Europa behaupten: Das Land verbuchte 413 Neuansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen durch ausländische Firmen. Neben Hydro Aluminium wurden gestern die Firmen "Lush Fresh Handmade Cosmetics", "Teleperformance Germany" und "Trivago" für Investitionen in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Quelle: NGZ