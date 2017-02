Grevenbroich: Nur 30 Händler reagieren auf Umfrage

Die Grevenbroicher zeigen großes Interesse an der morgen endenden Umfrage zum Einzelhandels-Standort, etwa 1800 Bürger nahmen teil. Die Beteiligung der Geschäftsleute ist aber gering. Für sie gibt es nun eine 14-tägige Verlängerung. Von Wiljo Piel

Die Stadt will ihr Einzelhandelsstandort-Konzept auf einen aktuellen Stand bringen. Sie hat die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung aus Köln mit einer groß angelegten Umfrage beauftragt, die morgen abgeschlossen wird. Mit der Beteiligung der Bürger ist Stadtplanerin Dorothea Rendel sehr zufrieden: 500 Grevenbroicher sowie 300 Jüchener und Rommerskirchener nahmen an der telefonischen Befragung teil, weitere 1000 nutzten das Online-Angebot. "Mit einer solchen Resonanz haben wir nicht gerechnet", sagt Rendel: "Rund 1800 Menschen haben ihre Zeit geopfert und ihre Meinung zum Standort Grevenbroich geäußert - ein tolles Engagement."

Was sich vom Einzelhandel nicht behaupten lässt. Denn gerade einmal 30 Geschäftsleute haben sich seit Mitte Januar an der Umfrage beteiligt - wohlgemerkt von stadtweit 300 Händlern, die zum Mitmachen aufgerufen waren. Das Wort "Desinteresse" nimmt Dorothea Rendel vor diesem Hintergrund allerdings nicht in den Mund: "Die Resonanz ist leider gering", sagt sie zurückhaltend: "Möglicherweise liegt das auch daran, dass ein Großteil der Einzelhändler zurzeit wegen des Schlussverkaufs viel zu tun hat."

Weil die Beteiligung so schlecht ist, wird die Online-Befragung für den Einzelhandel nun um zwei Wochen verlängert - und zwar bis einschließlich Sonntag, 19. Februar. "Die Geschäftsleute erhalten in den nächsten Tagen eine Postkarte mit einem QR-Code, der direkt zur Umfrage führt. Das erforderliche Passwort ist ebenfalls auf der Karte zu finden", sagt Dorothea Rendel. Der Datenschutz sei gewährleistet, es müsse niemand die Sorge haben, dass Geschäftsdaten in den Umlauf kämen, beugt die Stadtplanerin eventuellen Bedenken vor.

Im Jahr 2001 hatte der Rat das erste Einzelhandelsstandort-Konzept beschlossen, zuletzt war es 2009/10 fortgeschrieben und überarbeitet worden. Das Papier soll nun erneut aktualisiert werden, weil sich in den vergangenen Jahren sowohl Marktlage als auch Einkaufsverhalten geändert haben. "Wir brauchen dafür eine aber eine breit aufgestellte Datengrundlage", sagt der städtische Beigeordnete Florian Herpel. Die bisher vorliegenden Rückmeldungen des Einzelhandels seien nicht geeignet, "um daraus repräsentative Erkenntnisse zu gewinnen". Sein Appell an die Geschäftsleute: "Bitte an der Befragung beteiligen, sie tut auch nicht weh."

Und kostet kaum Zeit, wie Heiner Schnorrenberg, Vorsitzender des Grevenbroicher Werberings, aus eigener Erfahrung weiß: "Nach fünf Minuten war die Sache erledigt." Die Interessengemeinschaft des Einzelhandels hat bereits per Newsletter etwa 100 Geschäftsleute aus dem Stadtgebiet dazu aufgefordert, sich bis zum 19. Februar an der Umfrage zu beteiligen.

"Eine Standortbestimmung muss in unser aller Interesse sein", appelliert Heiner Schnorrenberg: "Bleibt die Datenbasis dünn, wird das Einzelhandelsstandort-Konzept nicht von allzu großer Deutlichkeit sein." Er hofft jetzt darauf, dass sich in den nächsten beiden Wochen möglichst viele Händler die Zeit nehmen und den Fragebogen ausfüllen - "das ist wirklich kein großes Ding".

