Grevenbroich Politiker fordern mehr Pünktlichkeit für die Regionalbahn 38 2017-05-05T18:48+0200 2017-05-06T00:00+0200

Nur noch ein halbes Jahr betreibt die Deutsche Bahn die RB 38 in Richtung Düsseldorf, dann übernimmt Vias Rail den Betrieb zwischen Bedburg und der Landeshauptstadt. Doch für die letzten Monate unter DB-Regie will die Kommunalpolitik Mängel wie Verspätungen oder zu kurze Züge nicht hinnehmen. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses deutlich.