Grevenbroich: Politiker: Handels-Konzept hat für die Innenstadt versagt

UWG/ABG-Fraktion zur geringen Händlerbeteiligung.

Die geringe Beteiligung an der Umfrage zur Fortschreibung des Einzelhandelsstandort-Konzepts sei ein Indiz für das Desinteresse der heimischen Geschäftsleute an diesem Gutachten. Das erklärte jetzt Rolf Göckmann, Vizevorsitzender der UWG/ABG-Fraktion. Sein Fazit: Das Konzept gehöre ordentlich abgespeckt, wenn nicht sogar abgeschafft. "Es wird langsam Zeit, neue Wege zu gehen", sagt Göckmann.

Wie der Chef der Aktiven Bürger anhand des bisherigen Umfrageergebnisses meint, glaube der heimische Handel offensichtlich nicht mehr an den Schutzmechanismus des Konzepts. "Für den Einzelhandel in der Innenstadt hat er versagt", meint Göckmann. Dies zeige der aktuelle und seit Jahren bestehende Zustand der Fußgängerzone. "Zunehmend Leerstände und bestenfalls eine Verschiebung von Ladenlokalen sind der Status quo", so der Vorsitzende der Aktiven Bürger. Wenn dieser Zustand das Ergebnis des Einzelhandelsstandort-Konzeptes sei, müsse über dessen Sinnhaftigkeit nachgedacht werden, meint Rolf Göckmann.

Weil das Gutachten - etwa mit der sogenannten "Grevenbroicher Liste" - strenge Maßstäbe zum Schutz der Innenstadt anlege, seien in der Vergangenheit bereits Unternehmen wegen mangelnder Expansionsmöglichkeiten in andere Orte abgewandert, erinnert Göckmann. Zudem hätten interessierte neue Firmen nicht angesiedelt werden können. "So kann man kein Interesse an der Weiterentwicklung der Innenstadt wecken", meint der Vizevorsitzende.

Wie berichtet, hatten sich rund 1800 Bürger aus Grevenbroich, Rommerskirchen und Jüchen an der Umfrage zur Aktualisierung des Einzelhandelsstandort-Konzepts beteiligt. Von rund 300 Händlern - darunter 137 aus der City - haben aber nur 30 den Fragebogen ausgefüllt. Weil die Resonanz so gering ist, hat die Stadtverwaltung die Händlerumfrage um zwei Wochen (bis zum 19. Februar) verlängert.

